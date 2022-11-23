Второй мост через Обь, который строят вблизи Сургута, может попасть в две федеральные программы

Губернатор Югры Наталья Комарова во время пресс-конференции рассказала о деталях строительства второго моста вблизи Сургута.

"Отказа от инфраструктурых проектов не будет. Мы выделяли аванс в 2 млрд руб., а также выплатим еще 3 млрд в качестве оплаты уже сделанной работы и авансом за будущие. Мы работаем над тем, чтобы строительство моста включили в две федеральные программы", - сказала Комарова.

Новый мост станет важной частью перспективных федеральных транспортных коридоров Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард и Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск, которые в свою очередь являются значимыми звеньями направлений Арктика – Азия и Северный широтный ход. Также он гарантирует стабильность функционирования нефтегазодобывающего комплекса и будет способствовать одновременно сохранению энергетической и экономической безопасности России, развитию территории Арктики и прилегающих опорных зон развития, Северного морского пути, и станет частью транспортных коридоров.