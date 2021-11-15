15 Ноября 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
сургут (2007) | Фото: Накануне.ru

В Югре второй мост через Обь обойдётся в 63 миллиарда

Губернатор Югры Наталья Комарова на пресс-конференции привела детали строительства моста через Обь, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы имеем дело с инфраструктурным проектом, являющимся частью федеральных трасс. Власти округа выполняют все обязательства по созданию моста. Есть положительное заключение по нему. Срок строительства – 42 месяца после начала строительно-монтажных работ. Сам мост будет длиной 1,76 км. Стоимость строительно-монтажных работ по срокам (2022-25 гг.) – 62,87 млрд руб. Учтено то, что строительные материалы будут расти. Если рост будет больше заложенного, есть решение правительства о выделении дополнительных денег. Подана заявка на кредит в 12,9 млрд руб. В первом квартале 2022 г. начнётся строительство, в 2025 г. сдадим мост", - сказала губернатор.

Напомним, проект по строительству включает в себя также прилегающие дороги, путепроводы, транспортные развязки и инженерные сети. Необходимость появления второго моста через Обь неподалеку от Сургута вызвана большой транспортной нагрузкой.

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Теги: Наталья Комарова, мост через Обь



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