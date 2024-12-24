Мишустин распорядился выделить Югре пять миллиардов рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на строительство моста в Югре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кабмина.

Субсидия будет направлена на строительство моста через Обь в районе Сургута.

Объект возьмет на себя основную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров: Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард и Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск, которые входят в состав транспортных коридоров Арктика – Азия и Северный широтный коридор. Ожидается, что к концу года готовность моста составит 59%. Соглашение о предоставлении субсидии заключат до 30 декабря этого года.

До 1 февраля 2025 года Росавтодор должен отчитаться перед правительством об использовании средств.