24 Декабря 2024
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Фото: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры

Мишустин распорядился выделить Югре пять миллиардов рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на строительство моста в Югре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кабмина.

Субсидия будет направлена на строительство моста через Обь в районе Сургута.

Объект возьмет на себя основную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров: Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард и Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск, которые входят в состав транспортных коридоров Арктика – Азия и Северный широтный коридор. Ожидается, что к концу года готовность моста составит 59%. Соглашение о предоставлении субсидии заключат до 30 декабря этого года.

До 1 февраля 2025 года Росавтодор должен отчитаться перед правительством об использовании средств.

Теги: Мишустин, мост, Обь, строительство


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