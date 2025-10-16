16 Октября 2025
Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Пресс-служба губернатора Югры

Президент России дал старт движению по второму мосту через Обь в Сургуте

В Сургуте торжественно открыли движение по второму мосту через Обь. Участие в церемонии принял президент Владимир Путин. Магистраль построена раньше срока. Подробнее о реализации проекта и церемонии открытия читайте в материале Накануне.RU.

Новый мост стал важной частью перспективных федеральных транспортных коридоров Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард и Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск, которые являются значимыми звеньями направлений Арктика – Азия и Северный широтный ход. Также он гарантирует стабильность функционирования нефтегазодобывающего комплекса и поспособствует одновременно сохранению энергетической и экономической безопасности России, развитию территории Арктики и прилегающих опорных зон развития, Северного морского пути, и стал частью транспортных коридоров.

Строительство моста начала в июле 2022 г. "Мостострой-11". Оно завершено досрочно. Общая протяжённость магистрали составляет 1,76 км, а вместе с подходами – более 45 км. Конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию в суровых климатических условиях севера Западной Сибири. Особое внимание уделено вопросам безопасности движения и экологическим аспектам строительства. В возведении этого важного объекта ежедневно принимали участие более 1,6 тыс. человек. Также в рамках Всероссийской студенческой стройки на объекте трудились около 200 студентов из 13 регионов нашей страны.

Мост через Обь в Сургуте(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Югры

Мост через Обь в Сургуте(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Югры

Губернатор Югры Руслан Кухарук и глава &quot;Мостострой-11&quot; Николай Руссу во время открытия второго моста через Обь в Сургуте(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Югры

Открытие моста состоялось 15 октября. В торжественной церемонии открытия в режиме видеоконференцсвязи приняли участие президент Владимир Путин, вице-премьер Марат Хуснуллин, очно в Сургуте – губернатор Югры Руслан Кухарук, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, генеральный директор компании "Мостострой-11" Николай Руссу, сотрудники строительной компании, общественники и представители студенческих строительных отрядов, которые принимали участие в строительстве моста. Президент отметил важность реализации крупных инфраструктурных проектов для социально-экономического развития регионов России.

"Мы делаем ещё один шаг в этой большой комплексной работе – открытие новых объектов дорожной инфраструктуры. Это участок автотрассы А-215 в республике Карелия, обход села Сокуры в республике Татарстан, а также южный обход Сургута с мостом через реку Обь в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре", - сказал Владимир Путин.

Летом на мостовом переходе проходила Всероссийская студенческая стройка "Звезда Оби". Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что в строительных работах приняли участие студенты из 13 регионов страны, за что они получили искреннюю благодарность руководителя автономии. По инициативе стройотрядовцев и при поддержке жителей автономного округа новому мосту присвоено название "Звезда Оби". Руслан Кухарук напомнил, что мост построен досрочно.

"Работу над этим масштабным проектом по поручению президента РФ Владимира Путина начали в 2022 г. Новый мостовой переход открывает дополнительные возможности для роста экономики региона, развития Арктики и укрепления связей между территориями. Спасибо генеральному подрядчику – компании "Мостострой-11", строителям и всем, кто трудился над реализацией этого значимого проекта, за профессионализм и ответственный подход", – сказал Руслан Кухарук.

Губернатор Руслан Кухарук во время открытия второго моста через Обь в Сургуте(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Югры

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, присутствующий на торжественном открытии, совершил чин освящения нового моста. Этот символический акт подчёркивает значимость нового транспортного узла не только для экономики, но и для духовного единения жителей региона. Председатель думы Югры Борис Хохряков назвал открытие моста историческим событием.

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел освящает второй мост через Обь в Сургуте(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Югры

"Это событие – особая веха для меня лично. Я помню, как мы открывали первый мост через Обь в Сургуте – он стал символом целой эпохи, изменив жизнь всего региона. И вот сегодня мы пишем новую главу", - написал политик в своём telegram-канале.

Политолог Александр Безделов в разговоре с Накануне.RU метил важность окончания строительства моста.

"Этот серьёзный с точки зрения экономики проект имеет политическое, экономическое, логистическое значение. Его ждали давно, значение переоценить невозможно. С точки зрения логистики мост – то, чего и в Советском Союзе было не так много", - сказал Александр Безделов.

С точки зрения политики открытие моста – большое достижение губернатора Югры Руслана Кухарука.

"Завершение проекта при Руслане Кухаруке говорит о том, что глава региона может решать масштабные задачи. Тот факт, что в открытии моста участвовали президент, профильные вице-премьер и министр, говорит о том, что проект важен. Завершение проекта увеличит авторитет Руслана Кухарука на федеральном уровне", - сказал Накануне.RU Александр Безделов.

Мост через Обь в Сургуте(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Югры

