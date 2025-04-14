Подросток из Нижних Серег, использовавший одноклассницу как трамплин, предстанет перед судом

Учащийся школы в Нижних Сергах, который ради видео в Интернете использовал одноклассницу как трамплин, предстанет перед судом по обвинению сразу по двум эпизодам: ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ "Покушение на грабеж" и пп. "в", "д" ч. 2 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством для потерпевшего, из хулиганских побуждений".

Еще в ноябре в сети появилось видео, как 15-летний мигрант разбегается и ногой пинает в грудь девушку, стоящую у подоконника. Та в это время смотрела в телефон. Позднее выяснилось, что ранее обидчик уже неоднократно издевался над девочкой. Несмотря на это, подростка не отстранили от занятий - вместо этого директор запретила детям снимать видео на телефоны в стенах школы, пригрозив постановкой на учет. В результате общественного резонанса, парня все же отчислили из школы.

В ходе расследования вскрылся и другой эпизод. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, 30 сентября обвиняемый встретил в школьном коридоре мальчика 2013 г.р., с которого стал требовать 100 рублей. Для устрашения, подросток толкнул школьника ладонью в левое плечо.

Инцидент со сверстницей произошел позднее - 11 ноября. По версии следствия, парень сначала два раза ударил кулаком однокласснице по голове, потом не менее четырех раз уже обоими кулаками, нанес удар ногой в область туловища, а после разбежался, подпрыгнул и силой нанес удар правой ногой в область туловища и левой руки девочки.

В прокуратуре также рассказали, какие травмы получила школьница. Помимо острой физической боли, ей диагностировали телесные повреждения в виде тупой травмы груди с повреждением хрящевой части ребер справа и слева: переломов хрящевой части 3 и 6 ребра справа, контузионных повреждений хрящевой части 4 ребра справа и иных.

Уголовное дело будет направлено в Нижнесергинский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что как только об истории в школе стало известно общественности, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить еще одно уголовное дело. На этот раз речь идет о статье 293 УК РФ "Халатность" в отношении руководства школы. Ранее действия директрисы раскритиковала и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.