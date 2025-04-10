10 Апреля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Администрации президента РФ настаивают на доработке закона о локализации машин такси

Проект закона, предусматривающий перевод парков такси на отечественные машины, будет доработан.

На необходимости его дальнейшего обсуждения настаивает государственно-правовое управление (ГПУ) Администрации президента. Оно в письме к разработчикам поправок — комитету Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры — обратило внимание, что у органов исполнительной власти, экспертного и бизнес-сообщества пока нет единой позиции по данной инициативе.

Из письма следует, что законопроект в представленной редакции согласован Минтрансом России, правительством Москвы и министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Однако по законопроекту имеются замечания и предложения Экспертного управления президента РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей и Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

В управлении отметили, что обсуждение законопроекта должно проводиться на площадке комитета Госдумы по транспорту, сообщают "Известия".

Поправки в закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси" были одобрены в первом чтении в январе 2024 года. Согласно им, с 1 октября 2025 года автомобили для легковых перевозок необходимо будет приобретать только российские — их должны производить отечественные предприятия, степень локализации элементов машины должна быть высокой.

Напомним, законопроект о локализации машин, работающих в такси, попросили проверить на соответствие российским антимонопольным законам. С обращением в адрес ФАС выступили представители объединения "Цифровой мир", в котором собраны представители и пользователи транспортных, торговых, медийных, образовательных, кадровых, туристических и других цифровых платформ и агрегаторов услуг и объявлений,

Теги: автомобили, такси


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Ранее 07.04.2025 12:54 Мск ФАС попросили проверить законопроект о локализации машин такси

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