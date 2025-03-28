В Кремле объяснили "переброску" Паслера в Свердловскую область эффективностью политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о назначении теперь уже бывшего главы Оренбургской области Дениса Паслера и.о. губернатора Свердловской области. В Кремле считают политика эффективным.

"Президенту рекомендуются те кандидатуры, которые имеют определенные успехи, хорошие наработки, богатый опыт в деле руководства регионами и в других смежных отраслях", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, связано ли новое назначение Паслера с тем, что он успешно справился с наводнением в Оренбурге прошлым летом.

Журналисты также уточнили, не связано ли назначение Паслера с проблемами Свердловской области, которые нужно срочно решать. Песков ответил отрицательно, пишет РИА Новости.

Сегодня, 28 марта 2025 г., уральский полпред Артём Жога в Екатеринбурге представил Паслера в качестве и.о. губернатора Свердловской области.