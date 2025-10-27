Паслер назначил четырех министров свердловского правительства

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил несколько членов правительства региона. Это четыре министра, которые ранее были в статусе и.о.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, Паслер подписал соответствующий указ. Согласно ему, Александр Кудрявцев назначен министром общественной безопасности, Анна Кузнецова – министром агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Григорий Сурганов назначен министром строительства и развития инфраструктуры, а Вячеслав Ярин – министром международных и внешнеэкономических связей. Как уточнили в департаменте, они приступают к работе с сегодняшнего дня, 27 октября.

Напомним, что все четыре министра находились в статусе исполняющих обязанности после отставки свердловского правительства в сентябре нынешнего года.