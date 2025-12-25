Бывшего свердловского губернатора Куйвашева исключили из состава Госсовета

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исключен из состава Государственного Совета РФ. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Документ за подписью президента о внесении изменений в состав Госсовета опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

"Исключить из состава […] Куйвашева Е.В.", - говорится в указе.

Вместе с тем, этим же документом в состав Госсовета включен действующий свердловский губернатор Денис Паслер. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Евгений Куйвашев покинул пост главы Свердловской области в марте этого года. Сообщалось, что он ушел в отставку по собственному желанию. Его новое место работы неизвестно до сих пор.

В последний раз на публике Куйвашев появлялся на инаугурации Дениса Паслера, которая состоялась в сентябре. А вскоре после этого имя Евгения Куйвашева прозвучало в суде по делу "Облкоммунэнерго".