Указом Паслера: в свердловском правительстве назначены еще три министра

Назначены еще трое членов правительства Свердловской области. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, Андрей Злоказов назначен министром социальной политики, Алексей Кузнецов – заместителем губернатора и министром по управлению государственным имуществом, а Александр Старков – министром финансов Свердловской области.

Как уточнили в департаменте, они приступают к работе с сегодняшнего дня, 29 октября. Напомним, что накануне кандидатуры всех троих были согласованы Законодательным собранием региона.

Ранее на этой неделе Паслер назначил еще четырех министров свердловского правительства.