Свердловский губернатор назначил троих министров

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил еще троих членов правительства региона. Все министры работали в статусе и.о., а теперь избавились от этой приставки.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, Денис Мамонтов назначен министром природных ресурсов; Леонид Рапопорт – министром физической культуры и спорта, а Светлана Тренихина – министром образования Свердловской области.

Паслер подписал соответствующий указ. Все трое приступают к работе с сегодняшнего дня, 21 ноября.

Напомним, в конце октября губернатор Свердловской области назначил еще несколько членов правительства региона. После отставки свердловского правительства в сентябре нынешнего года все находились в статусе исполняющих обязанности.