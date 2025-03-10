Суд назначил пермскому активисту Роману Юшкову запрет определенных действий

Суд назначил Роману Юшкову запрет определенных действий, сообщает Properm.ru

Он проходит подозреваемым по делу о возбуждении ненависти и вражды из-за снятого в 2023 году видеоролика. Обвинение просило отправить его в СИЗО до 25 апреля. По фактам действий Юшкова сейчас ведется еще несколько проверок. Ему нельзя использовать интернет и телефонную связь, получать почту и гулять по ночам.

Напомним, 6 марта Юшков был вызван на допрос в следственный отдел по Дзержинскому району и задержан во второй половине дня, после чего активиста доставили в ИВС