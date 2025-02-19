В Тобольске директора базы отдыха "Сказка", где дети отравились хлором, отпустили домой

Тобольский городской суд изменил меру пресечения директору базы "Сказка" Алмазу Речапову. Ему вменяют вину за отравление хлором посетителей турбазы.

Речапов отправлен под домашний арест на месяц, до 17 марта включительно, с запретом определённых действий. Постановление может быть обжаловано, сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области.

21 декабря 2024 г. двое взрослых людей и пятнадцать детей пострадали, купаясь в бассейне "Сказки". Их госпитализировали с больницу с предварительным диагнозом "острое отравление хлором".