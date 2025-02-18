Главный кадровик Минобороны РФ объяснил происхождение своих активов

Бывший начальник Главного управления кадров Министерства обороны России Юрий Кузнецов ответил на вопрос, откуда взялись его активы. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Как утверждает защита, еще в 2014 году семья генерал-лейтенанта конвертировала в доллары и евро имевшиеся у нее накопления в 31 млн рублей, причем валюта декларировалась. С тех пор ее стоимость увеличилась более чем втрое.

По информации издания, чиновник отрицает получение взятки от бизнесмена Левы Мартиросяна. Кузнецов утверждает, что сам платил предпринимателю деньги для строительства мини-гостиницы.

Законность его доходов, по словам фигуранта, подтверждается документами "ограниченного доступа", которые он просит приобщить к делу.

Кузнецова задержали в мае 2024 года. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 гг. глава восьмого управления Генерального штаба ВС РФ Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за "совершение определенных действий в их пользу".

Во время обыска в квартирах, где жил и был зарегистрирован офицер, изъяты деньги в рублях и иностранной валюте на общую сумму в 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

В октябре суд арестовал 29 счетов в банках и шесть объектов недвижимости Кузнецова и его родственников. Следствие оценило все арестованное имущество на общую сумму более 300 млн рублей.