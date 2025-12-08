ФК "Урал" официально подтвердил отставку главного тренера Ромащенко

Футбольный клуб "Урал" официально заявил об отставке главного тренера команды Мирослава Ромащенко. Об этом ФК объявил в своих социальных сетях.

"Благодарим за работу Мирослава Ромащенко. Между ФК "Урал" и главным тренером принято решение о прекращении сотрудничества. Клуб и специалист расстаются по соглашению сторон. Хотим сказать большое спасибо Мирославу Юрьевичу за проделанную работу, которая позволяет рассчитывать на выход в РПЛ в весенней части сезона", – говорится в сообщении.

Ромащенко поблагодарил болельщиков, спонсоров и партнеров клуба, а также самих игроков за пройденный вместе с ним путь. Напомним, что в тренерский штаб "Урала" он вошел в январе 2025 года, а в июне стал главным тренером.

"Прежде всего, хочу от всего сердца сказать "спасибо" болельщикам за невероятную поддержку. Они настоящие, преданные, заполняют трибуны Екатеринбург Арены и всегда гонят команду вперед. Также благодарю Григория Викторовича, руководство "Урала", спонсоров и партнеров клуба за доверие и неравнодушие. Спасибо игрокам – они проделали хорошую работу и заслуживают уважения. "Урал" – для меня был и навсегда останется особенным клубом и в жизни, и в карьере. Здесь мне довелось и поиграть, и потренировать. Поверьте, для меня было большой честью возглавлять такой клуб как "Урал". Я провел здесь замечательный год, отдавался работе на 100%. Буду переживать за парней и уверен, что игроки обязательно выполнят поставленную на сезон задачу – выйдут в РПЛ" – отметил Мирослав Ромащенко.

Об отставке Ромащенко стало известны еще в прошлую пятницу, однако в ФК поспешили опровергнуть слухи, заявив, что команда находится в отпуске, а официальной информации на эту тему нет. Тогда же сообщалось, что новым главным тренером станет известный в прошлом футболист Александр Кержаков. Пока подтверждения этой информации от клуба не поступало.