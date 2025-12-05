В ФК "Урал" не подтверждают замену Ромащенко на Кержакова

В футбольном клубе "Урал" отрицают, что главный тренер команды Мирослав Ромащенко отправлен в отставку, а ему на смену придет известный в прошлом футболист Александр Кержаков.

Сегодня ряд спортивных СМИ и Telegram-каналов сообщил, что в "Урале" якобы приняли решение расстаться с Ромащенко, который возглавил екатеринбургский клуб минувшим летом. Издание "Чемпионат" утверждает, что новым главным тренером уральцев станет бывший нападающий сборной России Александр Кержаков – якобы одним из тех, кто рекомендовал руководству "Урала" назначить его, был экс-президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Накануне.RU обратилось в пресс-службу ФК "Урал" за разъяснением ситуации. Там заявили, что любая информация не от клуба не является официальной, а следовательно, заслуживающей доверия.

"Мы это не подтверждаем. Команда находится в отпуске. Если будут новости о кадровых переменах, мы оперативно всех оповестим. На данный момент никакой официальной информации нет", - отметили в пресс-службе.

Напомним, недавно Мирослав Ромащенко поделился мыслями о первой части чемпионата Первой лиги для "Урала". Ее клуб завершил на втором месте в таблице, в последнем перед перерывом туре сыграв нулевую ничью с ульяновской "Волгой". Ромащенко признал, что команда нацеливалась на другой результат.