Главный тренер ФК "Урал" о первой части чемпионата: "Нацеливались на другой результат"

Главный тренер екатеринбургского ФК "Урал" Мирослав Ромащенко поделился мыслями о первой части чемпионата Первой лиги. По его словам, промежуточный результат мог быть и другим.

В минувшие выходные "Урал" сыграл вничью (0:0) с ульяновской "Волгой". К перерыву в чемпионате команда Ромащенко подошла на втором месте в таблице. Возобновится сезон в феврале следующего года.

Как заявил тренер уральцев на пресс-конференции после игры в Ульяновске, сейчас его команда имеет достаточное количество очков по сравнению с прошлым сезоном.

"Видим разницу не только в плюс четыре очка, но и в количестве побед. Безусловно, нацеливались на другой результат, хотелось уйти на зимнюю паузу с другим настроением. Но хочу сказать, что все равно проделали хорошую работу, которая позволила команде сделать шаги вперед", - приводит слова Ромащенко официальный сайт "Урала".

По мнению специалиста, в первой части сезона "что-то получалось, что-то нет".

"Самое важное, что сезон заканчивается не в ноябре. Впереди важнейшая весенняя часть сезона. Не менее важно теперь отдохнуть, эмоционально перезагрузиться и физически подготовиться к сборам", - отметил тренер.

Напомним, в первой части чемпионата Мирослав Ромащенко извинялся перед болельщиками за плохую игру "Урала", а также заявлял, что его команде "не фартит".