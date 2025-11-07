Gunvor передумал покупать иностранные активы "Лукойла"

Швейцарская компания Gunvor отозвала предложение о покупке зарубежных активов "Лукойла". На этом фоне котировки российской нефтяной компании снизились.

Gunvor сообщила в соцсети X (заблокирована в РФ), что обвинения Минфина США в связях компании с Россией беспочвенны. Однако ультимативная позиция американских властей заставляет Gunvor отказаться от покупки.

Минфин США ранее заявил, что Gunvor не получит лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока на Украине не закончатся военные действия.

"Заявление Министерства финансов США о Gunvor в корне неверно и ложно", — отметили в Gunvor. В компании добавили, что с 2014 года пытаются дистанцироваться от России.

Gunvor с Россией сейчас официально связывает лишь тот факт, что сооснователем компании является российский бизнесмен Геннадий Тимченко. Он продал свою долю иностранному партнеру в 2014 году. С 2015 года Gunvor начала избавляться от всех российских активов. Однако, по данным СМИ, это не убедило американские власти, которые после объявления о возможной сделке начали заново пристально проверять "связи компании с Кремлем". Тимченко называют человеком, близким к Владимиру Путину.

"Лукойл" решил продать свои иностранные активы после введения в отношении компании новых американских санкций в конце октября.