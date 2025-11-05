Власти США проверяют Gunvor на связи с Россией

Минфин США "ищет информацию о том, как развивались отношения компании Gunvor с Путиным", пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Gunvor необходимо будет получить одобрение властей США на покупку иностранных активов российской компании "Лукойл", которая в конце октября попала под американские санкции.

По данным издания, Gunvor уже начала переговоры с представителями Минфина.

"И, хотя существуют некоторые опасения по поводу влияния России на компанию, официальные лица также признают, что Gunvor поддерживает конструктивные отношения с США по таким вопросам, как ограничение цен, введенное западными правительствами для сокращения доходов Москвы от продажи нефти", - пишет Bloomberg.

Глава Gunvor Турбьёрн Тёрнквист бесконечно доказывает в интервью, что уже много лет не связан с Россией и, в частности, бывшим деловым партнером и сооснователем Gunvor Геннадием Тимченко. Тимченко, в свою очередь, российские и иностранные СМИ неоднократно называли человеком, близким к российскому президенту.

Тёрнквист не раскрывает сумму предстоящей сделки и скидку, которую с большой долей вероятности сделал "Лукойл", спеша продать иностранные активы в условиях ужесточения санкционного давления.