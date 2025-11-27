Владелицу рехабов, в которых издевались над подростками, объявили в розыск

Глава реабилитационных центров, в которых истязали детей, объявлена в розыск в РФ.

Карточка с данными Анны Хоботовой появилась в базе МВД. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ней.

В реабилитационных центрах Хоботовой, которые работают в нескольких регионах, подростки проходили лечение от разного рода зависимостей. Со слов самих несовершеннолетних, там к ним применяли негуманные и жестокие методы воспитания.

О пытках в подмосковном рехабе стало известно на днях, когда один из воспитанников впал в кому в результате полученных травм. Специалист сети Виталий Балабриков арестован по подозрению в причинении увечий, его 18-летняя предполагаемая пособница отправлена под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, истязании, незаконном лишении свободы. В рехабе в подмосковном Дедовске содержались 24 подростка, которые попали в закрытое заведение для борьбы с зависимостями. По данным телеграм-каналов, месяц содержания в таком центре стоил родителям порядка 100 тыс. руб.

В свердловский рехаб Анны Хоботовой 26 ноября нагрянули силовики. После этого было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетних. В прокуратуре взяли на контроль ход расследования.