Возбуждено дело о незаконном лишении свободы 22 детей в свердловском рехабе Хоботовой

По факту содержания в свердловском рехабе Анны Хоботовой 22 подростков возбуждено дело.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, дело завели по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетних.

"Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы. В ходе расследования сотрудниками Следственного комитета проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, выполняются иные мероприятия, чтобы дать ситуации надлежащую правовую оценку. Также выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь", - отметил Шульга.

Напомним, ранее стало известно, что 22 подростка из рехаба в поселке Исеть будут переведены в ближайшие детские центры. Детей осмотрели медики, следов побоев не обнаружено, будут проводиться более глубокие обследования.

Как сообщает 112, ранее был арестован сотрудник подмосковного рехаба Виталий Балабриков, который, предположительно, подвергал детей истязаниям, работал и в свердловском центре. Он бил подопечных с помощью боксерских перчаток, а также применял психологическое насилие, пытки, и специальное наказание "Саботаж" — наказание, когда ребёнок сидит один без еды и воды. Правоохранители выясняют детали случившегося.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

О пытках в подмосковном рехабе стало известно накануне, когда один из воспитанников впал в кому в результате полученных травм. Балабриков арестован по подозрению в причинении увечий, его 18-летняя предполагаемая пособница отправлена под домашний арест. Ей предъявлено обвинение по статьям "Истязание" и "Незаконное лишение свободы". Возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, истязании, незаконном лишении свободы. В рехабе в подмосковном Дедовске содержались 24 подростка, которые попали в закрытое заведение для борьбы с зависимостями. По данным телеграм-каналов, месяц содержания в таком центре стоил родителям порядка 100 тыс. руб.

16-летний Роман, которого госпитализировали из центра Хоботовой, находится в критическом состоянии. У него диагностированы ушибы и, по предварительным данным, отказали почки. Мальчика поместили в отделение интенсивной терапии и подключили к ИВЛ. Он в коме, врачи борются за его жизнь.

Родители подростков шокированы. Пострадавшие рассказывают, что Хоботова обо всем знала. Они утверждают, что женщина регулярно приезжала в центр, где их истязали, но ничего не делала.

По данным 112, один из консультантов рехаба Хоботовой вступал в интимную связь с несовершеннолетними девочками. В итоге, когда его всё же решили уволить, он просто уехал с 16-летней подопечной. О многочисленных связях мужчины якобы знали все, но ничего не предпринимали. Сейчас мужчина находится под следствием.

В консультанты якобы принимали людей, которые сами побороли зависимости.