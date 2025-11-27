27 Ноября 2025
в россии
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Россиянам приготовили "технологический сбор"

Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Прокуратура проверит уральский ребцентр, где могли издеваться над детьми

На Среднем Урале прокуратура начала проверку частного реабилитационного центра, где якобы издевались над детьми.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 22 ребенка содержались в частном жилом доме по улице Железнодорожников в поселке Исеть в Верхней Пышме. Предварительно установлено, что родители "трудных подростков" направляли их на содержание в закрытое учреждение. Со слов самих несовершеннолетних, там к ним применяли негуманные и жестокие методы воспитания.

Сейчас надзорное ведомство проверяет законность нахождения детей в данном центре. В прокуратуре намерены дать правовую оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья подростков.

Рехаб Анны Хоботовой(2025)|Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Ранее сообщалось, что речь идет о так называемом свердловском рехабе Анны Хоботовой. Накануне туда нагрянули силовики. После этого было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетних. В прокуратуре взяли на контроль ход расследования.

Также известно, что подростков из свердловского ребцентра Хоботовой переводят в социальный детский центр.

Теги: дети, ребцентр, прокуратура, проверка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

