Прокуратура проверит уральский ребцентр, где могли издеваться над детьми

На Среднем Урале прокуратура начала проверку частного реабилитационного центра, где якобы издевались над детьми.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 22 ребенка содержались в частном жилом доме по улице Железнодорожников в поселке Исеть в Верхней Пышме. Предварительно установлено, что родители "трудных подростков" направляли их на содержание в закрытое учреждение. Со слов самих несовершеннолетних, там к ним применяли негуманные и жестокие методы воспитания.

Сейчас надзорное ведомство проверяет законность нахождения детей в данном центре. В прокуратуре намерены дать правовую оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья подростков.

Ранее сообщалось, что речь идет о так называемом свердловском рехабе Анны Хоботовой. Накануне туда нагрянули силовики. После этого было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетних. В прокуратуре взяли на контроль ход расследования.

Также известно, что подростков из свердловского ребцентра Хоботовой переводят в социальный детский центр.