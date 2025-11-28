28 Ноября 2025
в россии
Фото: Следственный комитет РФ

В Подмосковье задержали создательницу сети рехабов, где удерживали детей

В Подмосковье задержана Анна Хоботова, основательница сети реабилитационных центров для подростков, где, как считает следствие, детей удерживали и истязали.

В управлении СКР по Московской области отметили, что Хоботова находится на допросе, а ранее следователи уже допросили подростков, находившихся в рехабах, их родителей и сотрудников учреждений.

Ранее Следственный комитет сообщал, что в реабилитационных центрах сети (известно как минимум о двух визитах силовиков в такие заведения – в Подмосковье и в Екатеринбурге) пациентов "лечили от разного рода зависимостей". У некоторых подростков были множественные травмы, следы связывания, одного из детей госпитализировали без сознания.

Теги: рехаб, анна хоботова, задержание


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.11.2025 16:21 Мск Владелицу рехабов, в которых издевались над подростками, объявили в розыск
Ранее 27.11.2025 07:47 Мск Прокуратура проверит уральский ребцентр, где могли издеваться над детьми
Ранее 26.11.2025 20:04 Мск Возбуждено дело о незаконном лишении свободы 22 детей в свердловском рехабе Хоботовой
Ранее 26.11.2025 19:19 Мск Детей из свердловского рехаба Хоботовой переводят в социальный детский центр
Ранее 26.11.2025 18:09 Мск В екатеринбургский филиал рехаба Хоботовой приехала полиция

