В Подмосковье задержали создательницу сети рехабов, где удерживали детей

В Подмосковье задержана Анна Хоботова, основательница сети реабилитационных центров для подростков, где, как считает следствие, детей удерживали и истязали.

В управлении СКР по Московской области отметили, что Хоботова находится на допросе, а ранее следователи уже допросили подростков, находившихся в рехабах, их родителей и сотрудников учреждений.

Ранее Следственный комитет сообщал, что в реабилитационных центрах сети (известно как минимум о двух визитах силовиков в такие заведения – в Подмосковье и в Екатеринбурге) пациентов "лечили от разного рода зависимостей". У некоторых подростков были множественные травмы, следы связывания, одного из детей госпитализировали без сознания.