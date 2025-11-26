Детей из свердловского рехаба Хоботовой переводят в социальный детский центр

Детей, содержавшихся в свердловском филиале сети рехабов Анны Хоботовой, осмотрели медики. По информации главы пресс-службы областного ГУ МВД Валерия Горелых, в здании находились 22 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, которых туда доставили их законные представители из ХМАО, Томска, Кировской и Свердловской областей. При внешнем осмотре детей следов побоев не обнаружено, но предстоит ещё более тщательное обследование медиками

"В настоящее время в трёхэтажном коттедже, в котором размещается центр, работают инспекторы ПДН, участковые, сыщики подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и в сфере наркобизнеса. До окончания начавшегося разбирательства сотрудники полиции планируют поместить детей в один из ближайших детских центров", - отметил Горелых.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, следственным отделом по городу Верхняя Пышма областного СКР организована проверка сообщения о возможном нарушении прав несовершеннолетних, которые были найдены в частном коттедже по улице Железнодорожников в посёлке Исеть. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в филиал реабилитационного центра Анны Хоботовой в Екатеринбурге приехала полиция.

Как сообщает 112, арестованный накануне в Москве специалист сети Виталий Балабриков, который, предположительно, подвергал детей истязаниям, работал и в свердловском центре. Он бил подопечных с помощью боксерских перчаток, а также применял психологическое насилие, пытки, и специальное наказание "Саботаж" — наказание, когда ребёнок сидит один без еды и воды. Правоохранители выясняют детали случившегося.

О пытках в подмосковном рехабе стало известно накануне, когда один из воспитанников впал в кому в результате полученных травм. Балабриков арестован по подозрению в причинении увечий, его 18-летняя предполагаемая пособница отправлена под домашний арест. Ей предъявлено обвинение по статьям "Истязание" и "Незаконное лишение свободы". Возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, истязании, незаконном лишении свободы. В рехабе в подмосковном Дедовске содержались 24 подростка, которые попали в закрытое заведение для борьбы с зависимостями. По данным телеграм-каналов, месяц содержания в таком центре стоил родителям порядка 100 тыс. руб.

16-летний Роман, которого госпитализировали из центра Хоботовой, находится в критическом состоянии. У него диагностированы ушибы и, по предварительным данным, отказали почки. Мальчика поместили в отделение интенсивной терапии и подключили к ИВЛ. Он в коме, врачи борются за его жизнь.

Родители подростков шокированы. Пострадавшие рассказывают, что Хоботова обо всем знала. Они утверждают, что женщина регулярно приезжала в центр, где их истязали, но ничего не делала.

По данным 112, один из консультантов рехаба Хоботовой вступал в интимную связь с несовершеннолетними девочками. В итоге, когда его всё же решили уволить, он просто уехал с 16-летней подопечной. О многочисленных связях мужчины якобы знали все, но ничего не предпринимали. Сейчас мужчина находится под следствием.

В консультанты якобы принимали людей, которые сами побороли зависимости.