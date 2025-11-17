Трамп поддержал законопроект о санкциях против сотрудничающих с Россией стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает продвигаемый членами Конгресса законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении сотрудничающих с Россией стран.

По словам Трампа, законодатели могут включить в этот список Иран. Данное предложение исходило от него, добавил глава Белого дома. Об этом сообщает ТАСС.

В июне американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что Дональд Трамп готов дать ход законопроекту, который предполагает новые жесткие санкции в отношении России. Документ предполагает введение пошлин в 500% в отношении стран, закупающих у России нефть, газ, уголь и уран.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон практически исчерпал возможности для введения новых санкций в отношении России. По его словам, санкции в отношении крупнейших нефтяных компаний уже введены, а бороться с так называемым теневым флотом РФ должна Европа.

*внесен в России в реестр экстремистов и террористов