Стало известно о снижении стоимости российской нефти Urals до $36,61 за баррель

Цена на российскую нефть Urals в новороссийском порту обвалилась до $36,61 за баррель.

Это произошло за несколько дней до введения новых санкций США. Как сообщает Bloomberg, это минимальный показатель с марта 2023 года. Аналогичное падение было зафиксировано и в балтийских портах.

Агентство связывает это с падением спроса после объявления санкций против "Роснефти" и "Лукойла" 22 октября. Ряд нефтеперерабатывающих заводов в Китае, Индии и Турции уже приостановили закупки российской нефти. Скидка Urals к марке Brent достигла максимума с июня 2023 года, составив около $23,52. Снижение цен ударит по доходам российских нефтяных компаний и сократит налоговые поступления в бюджет, который на четверть зависит от нефти и газа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает продвигаемый членами Конгресса законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении сотрудничающих с Россией стран.