Стало известно о рекордной скидке на российскую нефть для Индии

Из-за ужесточения санкций США российская нефть Urals предлагается нефтеперерабатывающим заводам Индии с рекордной скидкой.

Как сообщает Bloomberg, с учетом логистики скидка к эталонной Brent достигла $7 за баррель, что является самым низким показателем как минимум с 2022 года.

Причиной такого обвала стало решение американских властей от 22 октября ввести ограничения против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних структур. Это отпугнуло индийских покупателей, однако в последние дни резкое снижение цен вновь делает российскую нефть привлекательной для части переработчиков, готовых работать с компаниями, не попавшими под ограничения.

Ранее стало известно, что также ряд нефтеперерабатывающих заводов в Китае и Турции уже приостановили закупки российской нефти.