Стало известно о рассмотрении банками Индии возобновления оплат за российскую нефть

Индийские банки выразили готовность финансировать сделки по покупке российской нефти при соблюдении двух ключевых условий: поставщики не должны находиться в санкционных списках, а сами транзакции обязаны полностью соответствовать международным ограничениям.

Как сообщает Bloomberg, это представляет собой значительный сдвиг по сравнению с ситуацией несколько недель назад, когда кредитные организации опасались проводить расчеты за российские энергоносители из-за сложностей с отслеживанием цепочек поставок. Спустя некоторое время после введения американских ограничений 21 ноября индийские банки разработали специальный механизм для обработки платежей от нефтеперерабатывающих компаний.

В рамках новой системы расчеты могут осуществляться в дирхамах ОАЭ и юанях. При этом индийские переработчики сохраняют настороженность, опасаясь, что любая связь груза с санкционными компаниями может привести к заморозке платежей, дорогостоящим расследованиям или вторичным санкциям.

Напомним, из-за ужесточения санкций США российская нефть Urals предлагается нефтеперерабатывающим заводам Индии с рекордной скидкой.