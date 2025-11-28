ЦБ оценил последствия новых санкций против российских нефтяных компаний

Новые ограничения для российских нефтяных компаний могут временно сократить выручку ведущих экспортеров.

Об этом заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции, посвященной обзору финансовой стабильности за II–III кварталы 2025 года. По его словам, как показывает практика, в течение нескольких месяцев экспортеры находят новые каналы сбыта и расчетов, что позволяет ситуации восстановиться.

В связи с этим регулятор не прогнозирует возникновения проблем на валютном рынке. Габуния также сообщил об изменении списка ключевых уязвимостей финансового сектора. Если ранее их было пять, то теперь структурные дисбалансы на валютном рынке и процентные риски банков перестали быть актуальными. Это объясняется стабилизацией внутреннего валютного рынка и минимальной волатильностью курса с 2022 года.

Банки же, по его словам, доказали способность управлять процентным риском благодаря, в том числе, плавающим ставкам и льготным программам, что поддерживает маржу сектора даже в условиях снижения ставок, сообщает Forbes.

Напомним, из-за ужесточения санкций США российская нефть Urals предлагается нефтеперерабатывающим заводам Индии с рекордной скидкой.