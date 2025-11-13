США практически исчерпали возможности для введения новых антироссийских санкций - Рубио

Вашингтон практически исчерпал возможности для введения новых санкций в отношении России, заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи министров иностранных дел G7 в Канаде. По его словам, санкции в отношении крупнейших нефтяных компаний уже введены, а бороться с так называемым теневым флотом РФ должна Европа.

Рубио также напомнил о необходимых исключениях из санкций. Так, из-под них выведена АЭС "Пакш-2" в Венгрии (станцию строит "Росатом"). "Поскольку в этом [возведении станции] участвует российская компания, которая занималась проектированием и строительством, мы хотим, чтобы они могли ее достроить, потому что мы хотим, чтобы они [венгры] были энергетически независимыми", - отметил Рубио. При этом под санкциями продолжает находиться Газпромбанк, через который ведется финансовое обеспечение строительства.

Кроме того, госсекретарь США высказался о возможной конфискации российских активов, замороженных в западных странах. По его словам, такие действия могут обернуться "непредвиденными последствиями".