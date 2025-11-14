Майора юстиции задержали за покровительство объединению "Махонинские"

В Челябинске задержали майора юстиции Анну Горбунову, которую подозревают в покровительстве объединению "Махонинские", сообщают РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

По данным силовиков, заместителя начальника следственного отдела полиции Ленинского района Анну Горбунову задержали сотрудники УФСБ и службы собственной безопасности ГУ МВД.

По версии следствия, она оказывала содействие участникам объединения "Махонинские" и вместе с ними вымогала у местного жителя более 8 млн рублей, угрожая ему преследованием.

В отношении майора юстиции возбуждены уголовные дела по статьям о вымогательстве и превышении должностных полномочий.

Напомним, что "Махонинские" – это объединение, которое возникло в 1990-х годах, во главе его стоят братья Андрей и Александр Махонины. Генпрокуратура региона подала иск, в котором утверждается, что участники объединения придерживаются идеологии и взглядов признанного экстремистским движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ). В качестве ответчиков по иску проходят 16 физических лиц, в том числе братья Махонины и их знакомые.

Ранее стало известно, что арестовал имущество объединения "Махонинские", связанное с его участниками, общей стоимостью около 2,5 млрд рублей.