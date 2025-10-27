27 Октября 2025
в россии
Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске суд рассмотрит запрет объединения "Махонинские" как экстремистского

В Челябинске Генеральная прокуратура России подала иск о признании объединения "Махонинские" экстремистским и запрете его деятельности. Об этом сообщает "Коммерсант".
Как уточняет издание, Генпрокуратура обратилась в Советский районный суд Челябинска с административным иском, в котором потребовала признать объединение экстремистским и прекратить его существование. По данным ведомства, участники группы, возглавляемой братьями Андреем и Александром Махониными, исповедовали идеологию, близкую к запрещенному движению "Арестантское уголовное единство" (АУЕ*, признано экстремистским и запрещено на территории РФ), и извлекла выгоду в том числе в криминальной деятельности.

В деле фигурируют 16 человек – родственники и знакомые Махониных, а также семь связанных с ними компаний. Еще несколько человек и фирм проходят по делу как заинтересованные стороны.

Как появились "Махонинские

Объединение "Махонинские" возникло в Челябинске еще в 1990-х годах. По данным Генпрокуратуры, оно было создано братьями Андреем и Александром Махониными, которые использовали собственный криминальный опыт и связи. Андрей Махонин в разные годы был осужден за хулиганство, незаконную торговлю и самоуправство, а его брат Александр – за покушение на убийство. Они создали вокруг себя круг родственников и знакомых, которые, по данным надзора, участвовали в управлении активами. Среди них – Михаил Игнатов, сын бывшего начальника управления по борьбе с организованной преступностью при УВД Челябинской области. По данным прокуратуры, он контролировал часть активов объединения.

Общая стоимость имущества деятельности "Махонинских оценивается примерно в 2,5 млрд рублей. Ведомство требует передать это имущество государству. Судебное рассмотрение иска назначено на ближайшее время.

