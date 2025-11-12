В Перми члены ОПГ наказаны за махинации со страховыми выплатами

В Перми наказаны члены группы, занимавшиеся махинациями со страховками.

В банду входили руководитель и водители таксопарка, индивидуальный предприниматель, а также начальник отдела урегулирования убытков одного из акционерных обществ. В 2018-19 гг. они решили заняться мошенничествами в сфере страхования. Целью было незаконное получение страховых возмещений в случаях дорожно-транспортных происшествий по вине водителей такси.

Сумма заработка в 2018-22 гг. составила 2,4 млн руб. Материальный ущерб частично возмещён. Приговором суда двум виновным назначено наказание в виде лишения свободы условно, остальным шести – обязательные работы, сообщает пермское краевое управление СКР.