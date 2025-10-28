В Челябинске арестовано имущество объединения "Махонинские" на сумму 2,5 млрд рублей

В Челябинске судебные приставы начали арест имущества, принадлежащего объединению "Махонинские", на сумму порядка 2,5 млрд рублей.

По данным следствия, в список арестованного имущества вошли: "Юрьевский торговый комплекс", "Магазин тканей №8", компании "Армада", "Надежда", "Оргмедкорпорация", "Стройбизнессити", "Антис", "Медхимпро", "Аквалэнд", а также банковские счета одного из лидеров группы Андрея Махонина.

Ранее Генеральная прокуратура России подала иск о признании объединения "Махонинские" экстремистским и запрете его деятельности. В деле фигурируют 16 человек: родственники и знакомые Махониных, а также семь связанных с ними компаний.