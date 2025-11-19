19 Ноября 2025
Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО
Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Лидера ОПГ "Махонинские" отправили под домашний арест

Авторитетного челябинского предпринимателя Александра Махонина, задержанного сотрудниками ФСБ по делу об организации преступного сообщества, отправили под домашний арест сроком до 24 декабря, сообщает ТАСС. Заседание прошло в закрытом режиме. Адвокат Михаил Кириенко отметил, что ряд вопросов, которые предстоит обсудить, касаются конфиденциальной информации.

Вопрос о мере пресечения Александру Махонину ставили еще в минувшие выходные, но суд тогда взял вынужденную паузу — для изучения медицинских документов, предоставленных адвокатом. Есть предположения, что авторитетный бизнесмен смертельно болен, и содержание его в СИЗО невозможно. Именно поэтому мера пресечения в виде домашнего ареста была признана допустимой.

Напомним, что братья Андрей и Александр Махонины основали ОПГ "Махонинских" в 1990-х годах. Согласно материалам Генпрокуратуры, группировка занималась вымогательствами, грабежами и силовым захватом бизнеса в регионе. Ведомство уточнило, что участники ОПГ придерживаются взглядов движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ), признанного экстремистским и запрещенного на территории РФ.

До 29 декабря текущего года в СИЗО отправлена замначальника следственного отдела ОП "Ленинский" Анна Горбунова, подозреваемая в соучастии в вымогательстве "Махонинскими" 8 млн рублей. ФСБ уже провела в офисах и жилье членов ОПГ, которые, по данным Росфинмониторинга, выводили преступные доходы за рубеж и контролировали финансовые потоки из исправительных учреждений.

Теги: "Махонинские", домашний арест, Махонин


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.11.2025 09:22 Мск Майора юстиции задержали за покровительство объединению "Махонинские"
Ранее 28.10.2025 15:49 Мск В Челябинске арестовано имущество объединения "Махонинские" на сумму 2,5 млрд рублей
Ранее 27.10.2025 07:49 Мск В Челябинске суд рассмотрит запрет объединения "Махонинские" как экстремистского

