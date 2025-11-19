Лидера ОПГ "Махонинские" отправили под домашний арест

Авторитетного челябинского предпринимателя Александра Махонина, задержанного сотрудниками ФСБ по делу об организации преступного сообщества, отправили под домашний арест сроком до 24 декабря, сообщает ТАСС. Заседание прошло в закрытом режиме. Адвокат Михаил Кириенко отметил, что ряд вопросов, которые предстоит обсудить, касаются конфиденциальной информации.

Вопрос о мере пресечения Александру Махонину ставили еще в минувшие выходные, но суд тогда взял вынужденную паузу — для изучения медицинских документов, предоставленных адвокатом. Есть предположения, что авторитетный бизнесмен смертельно болен, и содержание его в СИЗО невозможно. Именно поэтому мера пресечения в виде домашнего ареста была признана допустимой.

Напомним, что братья Андрей и Александр Махонины основали ОПГ "Махонинских" в 1990-х годах. Согласно материалам Генпрокуратуры, группировка занималась вымогательствами, грабежами и силовым захватом бизнеса в регионе. Ведомство уточнило, что участники ОПГ придерживаются взглядов движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ), признанного экстремистским и запрещенного на территории РФ.

До 29 декабря текущего года в СИЗО отправлена замначальника следственного отдела ОП "Ленинский" Анна Горбунова, подозреваемая в соучастии в вымогательстве "Махонинскими" 8 млн рублей. ФСБ уже провела в офисах и жилье членов ОПГ, которые, по данным Росфинмониторинга, выводили преступные доходы за рубеж и контролировали финансовые потоки из исправительных учреждений.