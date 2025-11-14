В Челябинске задержан организатор ОПГ "Махонинские" Александр Махонин

Организатора ОПГ "Махонинские" Александра Махонина задержали после удовлетворения судом иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества объединения на сумму 2,5 миллиарда рублей и признании его экстремистским, сообщают РИА Новости.

"После окончания судебного заседания организатор ОПГ Махонин Александр Григорьевич задержан сотрудниками УФСБ во взаимодействии с ГУМВД России по области на крыльце здания", - говорится в сообщении

В отношении Махонина и иных участников возбуждено уголовное дело по статье 210 УК России (организация преступного сообщества).

Генпрокуратура РФ ранее подала иск в Советский районный суд Челябинска о признании экстремистским и запрете объединения "Махонинские", которое функционирует с 1990-х годов, отмечая, что его участники обогащались среди прочего криминальными способами.

ГП просила обратить в доход государства коммерческие организации общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, а также более 100 объектов недвижимости и транспортные средства. ФСБ ранее провела обыски. Ответчиками по иску являются 16 физических лиц, в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь фирм. Райсуд 14 ноября иск удовлетворил.