МВД объявило в розыск брата предполагаемого лидера ОПГ "Махонинские"

Брата предполагаемого руководителя челябинского преступного сообщества "Махонинские" (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Андрея Махонина объявили в розыск. Такая информация размещена в базе МВД России.

По данным открытых источников, Андрей Махонин проходит по уголовной статье, связанной с организацией преступного сообщества. Ранее он уже привлекался к ответственности по ряду статей, включая хулиганство, самоуправство и незаконную торговлю подакцизными товарами (товары, с которых государство берет дополнительный налог).

Ранее сообщалось, что обвинения в создании преступного сообщества были предъявления после того, как 14 ноября объединение "Махонинские" признали экстремистским. 18 ноября суд отправил Александра Махонина под домашний арест. Еще в конце октября судебные приставы начали арестовывать имущество структур, связанных с группировкой. Генпрокуратура потребовала национализировать активы организации на сумму около 2,5 млрд рублей.