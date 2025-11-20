20 Ноября 2025
Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

МВД объявило в розыск брата предполагаемого лидера ОПГ "Махонинские"

Брата предполагаемого руководителя челябинского преступного сообщества "Махонинские" (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Андрея Махонина объявили в розыск. Такая информация размещена в базе МВД России.
По данным открытых источников, Андрей Махонин проходит по уголовной статье, связанной с организацией преступного сообщества. Ранее он уже привлекался к ответственности по ряду статей, включая хулиганство, самоуправство и незаконную торговлю подакцизными товарами (товары, с которых государство берет дополнительный налог).

Ранее сообщалось, что обвинения в создании преступного сообщества были предъявления после того, как 14 ноября объединение "Махонинские" признали экстремистским. 18 ноября суд отправил Александра Махонина под домашний арест. Еще в конце октября судебные приставы начали арестовывать имущество структур, связанных с группировкой. Генпрокуратура потребовала национализировать активы организации на сумму около 2,5 млрд рублей.

Теги: Махонинские, Андрей Махонин, розыск


Ранее 19.11.2025 08:07 Мск Лидера ОПГ "Махонинские" отправили под домашний арест
Ранее 14.11.2025 09:22 Мск Майора юстиции задержали за покровительство объединению "Махонинские"
Ранее 28.10.2025 15:49 Мск В Челябинске арестовано имущество объединения "Махонинские" на сумму 2,5 млрд рублей
Ранее 27.10.2025 07:49 Мск В Челябинске суд рассмотрит запрет объединения "Махонинские" как экстремистского

