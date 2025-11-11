Пилота МиГ-31 после угона борта могли "усыпить или убить"

Штурман самолёта МиГ-31 с "Кинжалом", который предполагалось угнать на Запад, раскрыл детали переговоров с заказчиками.

Киев с Западом хотели, чтобы штурман МиГ-31 "застрелил, удушил или усыпил" лётчика при угоне самолёта. Сотрудники украинской разведки интересовались, может ли штурман "застрелить, удушить или усыпить" пилота, сидящего спереди в кресле, приводит РИА Новости данные ФСБ России.

Напомним, операцию готовили Главное управление разведки Министерства обороны Украины и его британские кураторы. Речь идёт о попытке завербовать российских лётчиков, обещая им $3 млн. После угона борт должны были направить в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могли сбить средства ПВО, и устроить таким образом провокацию.