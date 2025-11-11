В Госдуме оценили работу ФСБ, предотвратившей угон МиГ-31 с "Кинжалом"

Депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев высоко оценил работу спецслужб России, сорвавших угон российского истребителя МиГ-31.

В разговоре с РИА Новости офицер сообщил, что чекисты и лётчики – молодцы, настоящие патриоты. В такой ситуации каждый гражданин должен проявлять бдительность и не поддаваться влиянию врагов.

Напомним, операцию готовили Главное управление разведки Министерства обороны Украины и его британские кураторы. Речь идёт о попытке завербовать российских лётчиков, обещая им $3 млн. После угона борт должны были направить в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могли сбить средства ПВО, и устроить таким образом провокацию.