В России предотвращён угон на Запад самолёта МиГ-31 с "Кинжалом"

Федеральная служба безопасности предотвратила угон за рубеж самолёта МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

Операцию готовили Главное управление разведки Министерства обороны Украины и его британские кураторы. Речь идёт о попытке завербовать российских летчиков, обещая им $3 млн. Летчику-штурману за угон МиГ-31, помимо денег, обещали гражданство одной из западных стран, передает ТАСС.

После угона борт должны были направить в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могли сбить средства ПВО, и устроить таким образом провокацию. В планируемой Западом и Киевом операции также была задействована нежелательная в России организация Bellingcat*, пишет РИА Новости.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.