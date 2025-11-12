В Госдуме прокомментировали попытку украинской разведки угнать МиГ-31

План Главного управления разведки Украины по угону российского истребителя МиГ-31 сорвался благодаря слаженным действиям российских контрразведчиков.

Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник. Он отметивший четкую работу ФСБ и патриотическую позицию летчика, не поддавшегося на вербовочные предложения. По словам парламентария, сотрудники Федеральной службы безопасности блестяще провели контрразведывательную комбинацию, в результате чего операция ГУР была обезврежена.

Личности российских специалистов, участвовавших в спецоперации, сохраняются в тайне.

Напомним, операцию готовили Главное управление разведки Министерства обороны Украины и его британские кураторы. Речь идёт о попытке завербовать российских лётчиков, обещая им $3 млн. После угона борт должны были направить в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могли сбить средства ПВО, и устроить таким образом провокацию.