12 Ноября 2025
Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме прокомментировали попытку украинской разведки угнать МиГ-31

План Главного управления разведки Украины по угону российского истребителя МиГ-31 сорвался благодаря слаженным действиям российских контрразведчиков.

Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник. Он отметивший четкую работу ФСБ и патриотическую позицию летчика, не поддавшегося на вербовочные предложения. По словам парламентария, сотрудники Федеральной службы безопасности блестяще провели контрразведывательную комбинацию, в результате чего операция ГУР была обезврежена.

Личности российских специалистов, участвовавших в спецоперации, сохраняются в тайне.

Напомним, операцию готовили Главное управление разведки Министерства обороны Украины и его британские кураторы. Речь идёт о попытке завербовать российских лётчиков, обещая им $3 млн. После угона борт должны были направить в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могли сбить средства ПВО, и устроить таким образом провокацию.

Теги: Госдума, Украина, МиГ-31, ФСБ


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.11.2025 10:49 Мск ВКС нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки Украины в ответ на попытку угона МиГ-31
Ранее 11.11.2025 10:18 Мск В Госдуме оценили работу ФСБ, предотвратившей угон МиГ-31 с "Кинжалом"
Ранее 11.11.2025 08:45 Мск Пилота МиГ-31 после угона борта могли "усыпить или убить"
Ранее 11.11.2025 08:15 Мск В России предотвращён угон на Запад самолёта МиГ-31 с "Кинжалом"

