ВКС нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки Украины в ответ на попытку угона МиГ-31

Российские Воздушно-космические силы в ответ на попытку Киева угнать истребитель МиГ-31 нанесли удар возмездия. Об этом сообщила ФСБ России, пишет РИА Новости.

Для удара использовались гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Уточняется, что поражен главный центр радиоэлектронной разведки ГУР минобороны Украины в городе Бровары Киевской области и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцированы истребители F-16.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила угон за рубеж самолета МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Напомним, операцию готовили Главное управление разведки Министерства обороны Украины и его британские кураторы. Речь идет о попытке завербовать российских лётчиков, обещая им $3 млн. После угона борт должны были направить в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могли сбить средства ПВО, и устроить таким образом провокацию.