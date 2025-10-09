09 Октября 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

РСПП просит власти смягчить закон о локализации такси

Российский союз промышленников и предпринимателей присоединился к лоббированию идеи об изменении требований закона о локализации такси. Требования принятого Госдумой закона вступят в силу в 2026 году, но участники рынка и эксперты считают, что это может привести к серьезной деградации отрасли, значительному росту цен, износу парка автомобилей и оттоку таксистов в серую зону.
РСПП направил предложения председателю правительства Михаилу Мишустину, передает РБК. В них, в частности, предлагается расширить критерии для допуска машин к работе в такси. Предлагается не высчитывать уровень локализации (он определяется в баллах, баллы дают за все узлы, комплектующие и операции, произведенные в РФ), а разрешить ездить в такси всем машинам, у которых производитель работает в России и подписал соглашение о локализации с властями.

Еще одно предложение - предусмотреть отсрочку для применения требований закона для физлиц, работающих в такси на личных автомобилях, и сохранять статус в реестре такси автомобилей при перерегистрации в любых региональных реестрах, а также в случае смены собственника и/или завершения договора лизинга.

Сейчас закон предусматривает, что на уже зарегистрированных машинах таксисты смогут проработать, пока их автомобили будут в состоянии пройти техосмотр, а новые уже можно будет зарегистрировать только из ограниченного списка, в котором только пять моделей стоят дешевле 1,5 млн руб. Да и сам список крайне скуден: Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel; УАЗ "Патриот", УАЗ "Хантер"; Sollers SP7; Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE; Voyah Free, Dream, Passion; "Москвич" 3, 3е, 6, 8. Очевидно, что некоторые модели добавлены просто для ощущения выбора, потому что никто не купит УАЗ "Хантер" для работы в такси.

Ранее 02.10.2025 16:16 Мск В Минпромторге прокомментировали включение УАЗа в список авто для такси

