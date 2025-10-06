Бастрыкину доложат, справедливо ли наказали подростка-мигранта с Урала, пнувшего в живот одноклассницу

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат, справедливо ли наказали подростка-мигранта из Нижних Серег, пнувшего свою одноклассницу в живот ради видео.

Напомним, в ноябре 2024 г. в сети появилось видео, как 15-летний мигрант разбегается и пинает в живот девушку, стоящую у подоконника. Несмотря на это, подростка не отстранили от занятий – вместо этого директор запретила детям снимать видео на телефоны в стенах школы, пригрозив постановкой на учет. В дальнейшем парня все же отчислили из школы, а после приговорили к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Как сообщили в пресс-службе СКР, общественность выразила несогласие с приговором, а потому Бастрыкин поручал представить доклад о собранной по делу доказательственной базе.



"Сегодня Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о результатах рассмотрения надзорным органом ходатайства органов следствия об обжаловании приговора, а также по озвученным в публичном пространстве доводам", - говорится в сообщении.



Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.