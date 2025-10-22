В России отозваны более 8 тысяч машин Lada XRAY

В России отозваны тысячи машин Lada XRAY. Под действие программы подпадают 8 тыс. 209 автомобилей, выпущенных с 8 октября 2021 г. по 29 апреля 2022 г. с VIN-кодами, согласно приложению.

Согласована программа мероприятий по плановому дооснащению этих автомобилей блоком управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Временный выпуск машин, не оснащённых устройством или системой вызова экстренных оперативных служб, был предусмотрен соответствующим решением комиссии Таможенного союза.

Такие автомобили должны быть дооснащены устройством или системой вызова экстренных оперативных служб до 31 декабря 2027 г. На всех машинах будет выполнена плановая установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Все работы будут бесплатны для автовладельцев, сообщает Росстандарт.