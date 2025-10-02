В Минпромторге прокомментировали включение УАЗа в список авто для такси

Включение моделей отечественной марки УАЗ в список подходящих для закупок в такси не обязывает к его приобретению, заявили в Минпромторге РФ.

"Решение о выборе марок и моделей в рамках списка находится на стороне компаний-перевозчиков", - объяснили в министерстве включение марки в перечень.

Там добавили, что автомобили под брендом УАЗ были включены в список на основании того, что модели подходят под требования, пишет РИА Новости.

Накануне был опубликован перечень автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. В него вошли два десятка моделей шести брендов, ведущих сборку в России: Lada, УАЗ, Sollers, Voyah, Evolute и "Москвич".

У участников рынка список вызвал много вопросов. Во-первых, впечатление "разнообразия" создается за счет моделей, которые вообще не предназначены для работы в такси, например, УАЗ "Хантер" и "Нива Трэвел" – это машины для бездорожья. Во-вторых, в список не попали автомобили, произведенные в рамках так называемых СПИКов (специальных инвестиционных контрактов), пишет Forbes. Также есть вопросы по поводу доступности: сейчас из перечня только пять моделей стоят меньше полутора миллионов рублей.

Российский парламент объяснил одобрение закона о локализации заботой об отечественном автопроме, который надо поддерживать в условиях упавших продаж. Участники рынка возражают, что таким образом из отрасли уйдет по меньшей мере треть таксистов, а у оставшихся тарифы значительно вырастут. Также значительная часть перевозок уйдет в тень, обнулив годы борьбы за "обеление" рынка.