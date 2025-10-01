СМИ: На национализированную долю ЮГК нашелся покупатель

Государство может продать контрольный пакет "Южуралзолота" (ЮГК) структурам, близким к УГМК, пишут "Известия". По данным издания, Минфин, отвечающий за сделку, ведет переговоры о цене с компанией "Атлас Майнинг", которую связывают с сыном основателя Уральской горно-металлургической компании Искандером Махмудовым ("Атлас Майнинг" (ранее Petropavlovsk PLC) принадлежит компании "Атлас" (до 2023 года – "УГМК-Инвест").

Никто из предполагаемых участников переговоров не комментирует возможную сделку.

Ранее сообщалось, что Минфин хочет продать отошедшую после национализации государству долю одному из миноритарных акционеров. Это могли бы быть структуры "Газпромбанка" (через управляющую инвесткомпанию ГПБ владеет долей в 22% акций ЮГК), но, по данным издания, кредитная организация не намерена увеличивать свое участие в золотодобывающей компании. Остальные акции находятся в свободном обращении на рынке.

Источники сообщают, что в рамках сделки новому частному владельцу помимо активов ЮГК перейдет угольное предприятие "МелТЭК" в Кузбассе, несколько объектов недвижимости в Челябинске, гольф-клуб, ранее принадлежавший бизнесмену Константину Струкову, у которого государство в лице Генпрокуратуры через суд изъяло ЮГК.

Минфин уже заявлял, что хотел бы избавиться от доли в "Южуралзолоте" до конца 2025 года, но при этом не называл стоимость, по которой актив предлагается покупателям. Источники заявляют, что государство не хочет продавать ЮГК дешевле, чем за 100 млрд руб., а текущий покупатель не согласен тратить более 50 млрд руб. В итоге они могут сойтись на цифре в 75 млрд руб., полагают аналитики. При этом рыночная стоимость ЮГК на 30 сентября оценивалась почти в 128 млрд руб. (стоимость пакета государства из этой оценки – около 87 млрд руб.).