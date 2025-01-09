09 Января 2025
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Политика За рубежом
Фото: president.ge

Бывшая глава Грузии собралась продолжить управлять страной

Бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили собралась продолжить управлять страной. Об этом она сообщила сегодня.

"Я хочу обратиться к вам из нового офиса, который является продолжением дворца Орбелиани… (президентский дворец) Здесь продолжаются функции президента", - приводит РИА Новости слова Зурабишвили, сказанные на брифинге.

В декабре 2024 г. кандидат от "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили набрал необходимое для победы на выборах президента количество голосов выборщиков. За него высказалась большая часть выборщиков. Он сменил Зурабишвили на посту президента Грузии. А она позже стала стипендиатом Киссинджера 2025 г.

Теги: Саломе Зурабишвили, президент, Грузия


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