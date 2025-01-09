Финляндия не будет открывать границу с Россией

Граница Финляндии и России в ближайшее время останется закрытой. Власти этой страны опасаются российской угрозы.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо уверен, что Россия может пропустить через границу людей без действительных проездных документов в случае открытия контрольно-пропускных пунктов. Именно поэтому открыть границу сейчас нельзя даже в экспериментальном порядке, приводит ТАСС мнение политика.

В октябре мы сообщали, что Финляндия полностью закрыла два контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. Напомним, в 2023 году Финляндия приостановила работу почти всех пунктов пропуска на границе с Россией – перейти границу можно только на КПП на севере страны, популярные южные переходы закрыты. На четыре закрытых КПП приходилась большая часть трафика между двумя странами, в том числе до 90% проездов машин.