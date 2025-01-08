Экс-президент Грузии стала стипендиатом Киссинджера

Бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили стала стипендиатом Киссинджера 2025 г. Об этом сообщил институт Маккейна при университете штата Аризона (ASU) США, уточняя, что дама будет использовать свой обширный дипломатический, лидерский и политический опыт, чтобы добиться проведения новых выборов и продвижения своей страны по демократическому пути.

"Президент Зурабишвили воплощает политическую смелость и идеалы государственной мудрости, заложенные стипендией Киссинджера", - заявила исполнительный директор Института Маккейна доктор Эвелин Фаркас.

В декабре 2024 г. кандидат от "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили набрал необходимое для победы на выборах президента количество голосов выборщиков. За него высказалась большая часть выборщиков. Он сменил Зурабишвили на посту президента Грузии.